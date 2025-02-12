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Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da Başkan Ömer Korkmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 13:22
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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Korkmaz da Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Konyaspor forması hediye etti.

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