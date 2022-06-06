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Konyaspor Domagoj Pavicic transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Anadolu Kartalı resmi hesabından yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 19:25
Konyaspor Domagoj Pavicic transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Konyaspor, orta saha mevkisini Domagoj Pavicic ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar resmi hesabından, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunu kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Muammer Akın katıldı. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Pavicic, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Pavicic, 2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta görev alarak 6 gol 4 asist ile oynadı" denildi.

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