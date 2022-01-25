Haberler Konyaspor Gündem stoper

Gündem stoper

Ligde zirve yarışı yapan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’ın da gündemindeki kontratı bitecek olan 23 yaşındaki Arda Kızıldağ’ı G.Birliği’nden istedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Gündem stoper

Lider Trabzon'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Antalyaspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton'u transfer eden yeşil-beyazlılar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrasında zorunlu olarak stoper bölgesini takviye edecek. Konya ekibi, Beşiktaş'ın da gündemindeki Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ'ın peşinde. Kontratı sezon sonunda bitecek genç savunmacı için kırmızı-siyahlılara teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor.

SALİH UÇAN VE HASIC GÜNDEMDE

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da çok istediği Gençlerbirliği altyapısından yetişen 1.87 boyundaki Arda, bu sezon 16 maçta 1 golle oynadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağlamıştı. Öte yandan Konyaspor, orta saha Salih Uçan ve Boşnak kanat oyuncusu Ajdin Hasic için de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Salih ve Hasic için girişimlere başladığı ve birkaç gün içinde somut adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Usta oyuncu Fatma Girik'in ölümünün ardından unutulmaz anısını ağlayarak anlattı: Kıyafetlerimi bile o diktirdi...
Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik hayata veda etti! Son sözleri herkesi derinden etkiledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor