Gündem stoper

Lider Trabzon'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Antalyaspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton'u transfer eden yeşil-beyazlılar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrasında zorunlu olarak stoper bölgesini takviye edecek. Konya ekibi, Beşiktaş'ın da gündemindeki Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ'ın peşinde. Kontratı sezon sonunda bitecek genç savunmacı için kırmızı-siyahlılara teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor.
SALİH UÇAN VE HASIC GÜNDEMDE
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da çok istediği Gençlerbirliği altyapısından yetişen 1.87 boyundaki Arda, bu sezon 16 maçta 1 golle oynadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağlamıştı. Öte yandan Konyaspor, orta saha Salih Uçan ve Boşnak kanat oyuncusu Ajdin Hasic için de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Salih ve Hasic için girişimlere başladığı ve birkaç gün içinde somut adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi.
Lider Trabzon'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Antalyaspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton'u transfer eden yeşil-beyazlılar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrasında zorunlu olarak stoper bölgesini takviye edecek. Konya ekibi, Beşiktaş'ın da gündemindeki Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ'ın peşinde. Kontratı sezon sonunda bitecek genç savunmacı için kırmızı-siyahlılara teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor.