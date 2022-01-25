Gündem stoper

Lider Trabzon'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Antalyaspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton'u transfer eden yeşil-beyazlılar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrasında zorunlu olarak stoper bölgesini takviye edecek. Konya ekibi, Beşiktaş'ın da gündemindeki Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ'ın peşinde. Kontratı sezon sonunda bitecek genç savunmacı için kırmızı-siyahlılara teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor.



SALİH UÇAN VE HASIC GÜNDEMDE



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da çok istediği Gençlerbirliği altyapısından yetişen 1.87 boyundaki Arda, bu sezon 16 maçta 1 golle oynadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağlamıştı. Öte yandan Konyaspor, orta saha Salih Uçan ve Boşnak kanat oyuncusu Ajdin Hasic için de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Salih ve Hasic için girişimlere başladığı ve birkaç gün içinde somut adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi.

