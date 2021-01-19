Konyaspor'dan Hazard atağı!

Konyaspor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un iddiasına göre; yeşil-beyazlılar, R.Madrid'in dünyaca ünlü yıldız orta sahası Eden Hazard'ın kardeşi Kylian Hazard'ın peşinde. Belçika ekiplerinden Cercle Brugge'un formasını giyen Kylian ile taraflar bir araya gelecek ve anlaşma sağlanmaya çalışılacak. 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Eden Hazard'ın ve Almanya Bundesliga devlerinden B.Dortmund'un yıldız futbolcusu Thorgan Hazard'ın en küçük kardeşi. Kontratı 2023'te bitecek olan genç oyuncu, sağ ayaklı ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Kariyeri boyunca çıktığı 132 maçta 12 gol, 12 de asist kaydeden küçük Hazard, bu sezon Belçika'da 18 maçta 1 gol, 3 asist üretti. Öte yandan Konyaspor, Sivas'la yollarını ayıran 28 yaşındaki sağ bek Barış Yardımcı'yla da 1.5 yıllık imza attı.