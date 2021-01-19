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'dan Hazard atağı!

, R.Madrid’li dünyaca ünlü yıldız orta saha Eden ile B.Dortmund’lu Thorgan’ın kardeşi Kylian’la temas kurdu. 25 yaşındaki sol açık imzaya yakın.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Konyaspor'dan Hazard atağı!
, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un iddiasına göre; yeşil-beyazlılar, R.Madrid'in dünyaca ünlü yıldız orta sahası 'ın kardeşi 'ın peşinde. ekiplerinden 'un formasını giyen Kylian ile taraflar bir araya gelecek ve anlaşma sağlanmaya çalışılacak. 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Eden Hazard'ın ve devlerinden B.Dortmund'un yıldız futbolcusu 'ın en küçük kardeşi. Kontratı 2023'te bitecek olan genç oyuncu, sağ ayaklı ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Kariyeri boyunca çıktığı 132 maçta 12 gol, 12 de asist kaydeden küçük Hazard, bu sezon Belçika'da 18 maçta 1 gol, 3 asist üretti. Öte yandan Konyaspor, 'la yollarını ayıran 28 yaşındaki sağ bek 'yla da 1.5 yıllık imza attı.
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