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'yı transfer etti

Son dakika transfer haberi: , 28 yaşındaki sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:52
Konyaspor Barış Yardımcı'yı transfer etti

, forması giyen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'un yaptığı açıklama şöyle;

'umuz, savunmanın sağı ve orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Genel Menajerimiz ve yeni transferimiz Barış Yardımcı katıldı.

Daha önce , , , , Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, kulübümüzde 26 numaralı formayı giyecek.

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