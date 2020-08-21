Ourega iddiası - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Ourega iddiası

Ourega iddiası

Ourega iddiası

Fransızlar, transferde sessiz kalan Konya’nın, Ligue 2’den ’nun 27 yaşındaki orta sahası ’nın peşinde olduğunu iddia etti.

'dan kaleci Sehic dışında transferde sessiz kalan 'un, rotasını 'ya çevirdiği iddia edildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. medyası; Konya ekibinin, Ligue 2 takımı 'dan 'nın peşinde olduğunu öne sürdü. Ligue 1'den de birçok talibi olduğu belirtilen 27 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusunun, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. Sözleşmesi 2021'de bitecek Ourega, pandemi nedeniyle iptal edilen Ligue 2'de geçen sezon 18 maçta 2 gol, 2 asist yaptı. Öte yandan hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Konya'da, takımdan ayrılması beklenen Perulu Hurtado dışında tüm futbolcular idmana katıldı.
  1. 21.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ourega iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA