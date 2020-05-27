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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İttifak Holding Konyaspor Süper Lig ekibinin test sonuçları belli oldu!

Konyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Konyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

ekiplerinden , oyuncular, teknik ve idari heyet ile 'nde görevli personele uygulanan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

ekibi Konyaspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile 'nde görevli personele uygulanan corona virüsü (Covid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

  1. 27.05.2020
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