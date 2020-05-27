Konyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Süper Lig ekibi Konyaspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding Konyaspor A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan corona virüsü (Covid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.