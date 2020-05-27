Konyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının hepsinin negatif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Konyaspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding Konyaspor A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan corona virüsü (Covid-19) testleri negatif sonuçlandı.
Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.
- 27.05.2020
- Beşiktaş'tan ırkçı cinayete sert tepki!
- Dünya gözünü SpaceX roketlerine çevirdi! Elon Musk'ın roketleri fırlatılacak
- Tescil sonrası küme düşme kaldırılmıştı... Fransa'da flaş değişiklik!
- Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
- Euroleague kulüpleri toplam 30 milyon euro zarar edecek!
- İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...
- Ve sonunda imzalar atılıyor! Arda Turan ve Galatasaray...
- Bomba iddia! Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızı için devrede
- Fenerbahçe'de günün bombası! Altay Bayındır gidiyor yerine o geliyor
- Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecekken...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.