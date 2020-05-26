Fatih Terim'den corona virüsü tedavisine destek çağrısı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında örnek bir harekete imza atarak, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, örnek bir harekete imza attı. Geçtiğimiz ay corona virüsüne yakalanan ve bir süre hastanede yattıktan sonra hastalığı yenen deneyimli teknik adam, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.
Hastalığı yenenlerden alınan plazma bağışı, birçok hastaya umut olurken, Terim de sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara çağrı yaptı. İyileşmesine rağmen virüsle mücadelenin bitmediğini söyleyen Fatih Terim, "Canla, kanla, corona virüsüyle mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay da senin için hastanelere ulaştırsın" diyerek çektiği videoyu paylaştı.
Kızılay da resmi sosyal medya sayfasından Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Covid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" açıklamasını yaptı.
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