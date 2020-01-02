Konyaspor 3 maç yapacak
Ligde ilk yarı beklenen performansı sergileyemeyen ve son 10 maçında galip gelemeyen Konyaspor, 2. devreye Belek'te hazırlanacak. Yeşil-beyazlılar, 4 Ocak Cumartesi günü Belek'te kampa girecek.
Ligde ilk yarı beklenen performansı sergileyemeyen ve son 10 maçında galip gelemeyen Konyaspor, 2. devreye Belek'te hazırlanacak. Yeşil-beyazlılar, 4 Ocak Cumartesi günü Belek'te kampa girecek. Konyaspor, kamp döneminde üç de hazırlık maçı yapacak. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ümraniye ve Bursa ile karşılaşacak.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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