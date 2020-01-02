Konyaspor 3 maç yapacak - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Haberleri Konyaspor 3 maç yapacak

3 maç yapacak

Konyaspor 3 maç yapacak

Ligde ilk yarı beklenen performansı sergileyemeyen ve son 10 maçında galip gelemeyen , 2. devreye Belek'te hazırlanacak. Yeşil-beyazlılar, 4 Ocak Cumartesi günü Belek'te kampa girecek.

Ligde ilk yarı beklenen performansı sergileyemeyen ve son 10 maçında galip gelemeyen , 2. devreye Belek'te hazırlanacak. Yeşil-beyazlılar, 4 Ocak Cumartesi günü Belek'te kampa girecek. Konyaspor, kamp döneminde üç de hazırlık maçı yapacak. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ümraniye ve Bursa ile karşılaşacak.
  1. 2.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor 3 maç yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN