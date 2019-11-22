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22 Kasım 2019, Cuma
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'da şoku

Konyaspor'da Ali Turan şoku

'in 12'nci haftasında sahasında yarın 'ı konuk edecek olan İttifak Holding 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Burnu kırılan takım kaptanlarından 'nın ardından diğer kaptan 'ın da Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

, Konya Büyükşehir Stadyunu'nda yarın 'ı konuk edecek. Hafta içerisinde yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan ve ameliyat olan takım kaptanlarından 'dan sonra diğer kaptan 'da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Dün akşam yapılan antrenmanda kasığında hisseden Ali Turan antrenmanı yarıda bıraktı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ali Turan'ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol adduktor kasında 2'nci derece zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi.

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Yeşil-beyazlı ekipte yarınki maçta kırmızı kart cezalısı Levan Shengelia ile sakatlıkları bulunan Ali Çamdalı ve Ali Turan forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve bir süredir de takımla antrenmanlara çıkan Hurtado'nun ise maç eksikliği olması nedeniyle teknik direktör tarafından maç kadrosuna alınmama ihtimalinin olduğu öğrenildi.

  1. 22.11.2019
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