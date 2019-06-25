Konya’ya Boşnak kanat

Transferin sessiz takımlarından Konyaspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların, Sırbistan'ın dev ekibi Partizan'ın formasını giyen 26 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusu Goran Zakaric ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Konya ekibinin 2021'e kadar kontratı bulunan Zakaric için 800 bin Euro bonservis ödeyeceği kaydedildi. 26 yaşındaki, 1.87 boyundaki Boşnak futbolcu, geçtiğimiz sezon Partizan ile çıktığı 36 maçta 7 gol, 5 asistlik performansıyla öne çıktı. Her iki kanatta da oynayabilen genç oyuncu, 11 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.