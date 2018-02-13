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    13 Şubat 2018, Salı
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    Sırada var

    Sırada Beşiktaş var

    Ateş hattındaki yeşil-beyazlılarda Başkan Yardımcısı , Alanyaspor zaferini ’la taçlandırmak istediklerini söyleyip, “Sırada Beşiktaş var” dedi

    SÜPER Lig'de düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, 10 kişi kaldığı Alanya deplasmanında altın değerinde bir üç puana imza atarken, ateş hattında nefes aldı. Yeşil-beyazlılarda Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, kalecileri Serkan'ın üstün gayretleriyle kazandıklarını belirtirken, "Bazı maçlarda önemli olan kazanmaktır. Sakatlarımız iyileşip yeni transferlerimiz hazır hale geldiğinde çok daha iyi bir izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. ŞİMDİ önlerinde, evlerinde oynayacakları kritik Beşiktaş maçı olduğunu hatırlatan Baydar, "Kazandık mutluyuz ama şimdi önümüzde bu galibiyeti taçlandırmak için çok daha önemli bir maça çıkacağız. Kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız Beşiktaş maçını kazanarak, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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