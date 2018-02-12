Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavisine ise devam edildi.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanı, top kontrolü ve pas çalışması ile tamamladı.