Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavisine ise devam edildi.
Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanı, top kontrolü ve pas çalışması ile tamamladı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:51
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Başakşehir'den skandal hata!
Toplam 4
Yorum
OSMAN O HATA FALAN DEĞİL, BİLEREK VE İSTEYEREK YAPILAN BİR EYLEM.BUNLARIN DAĞARCIĞI DA BU KADAR.
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 6
Yorum
halo ufak takımlarda alışmış 1-9-1 tam siper oynatmaya.. ts de hücum futbolu oynatması lazım tabii..bocalamaya başladı rıza hoca
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Ahmet Çakar'dan olay Volkan Demirel paylaşımı!
Toplam 42
Yorum
BEŞİKTAŞ insanın içinin güzelliği yüzüne vurur derler volkana bakıyorum... bu volkan başka takımın oyuncusu olsa fenerliler böyle sahiplenmez yazık..
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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