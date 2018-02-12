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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

    Atiker , 'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavisine ise devam edildi.

    Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanı, top kontrolü ve pas çalışması ile tamamladı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:51
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