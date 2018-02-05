Şanssız Konya
Ateş hattındaki yeşil-beyazlılar, Adebayor’un golüne 90+1’de Skubic’le karşılık verdi. İstanbul ekibinde 90+4’te Emre kırmızı gördü; 90+6’da Orkan’ın frikiği direkte patladı
EMRE F.BAHÇE'YE KARŞI YOK
Beş dakikalık uzatmada 90+1'de Skubic kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 90+4'te hakem Özkahya, frikiğe itiraz eden Emre'nin tepkisine önce sarı, bu itirazlarını sürdürünce de 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. Emre gelecek hafta sahalarındaki F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü. 90+6'da ise frikiği kullanan Orkan'ın vuruşu üst direkten döndü ve Konya galibiyeti kaçırdı.
Başakşehir bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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