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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şanssız

    Şanssız Konya

    Ateş hattındaki yeşil-beyazlılar, ’un golüne 90+1’de ’le karşılık verdi. ekibinde 90+4’te Emre kırmızı gördü; 90+6’da ’ın frikiği direkte patladı

    Konyaspor- maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Turuncu-lacivertliler, 36'da 'la öne geçti. Maç boyunca üstün oynayan ekibi, ateş hattındaki rakibi önünde gol arayan taraf oldu. Ancak son dakikalarda , oyunu rakip kaleye yıktı.

    EMRE F.BAHÇE'YE KARŞI YOK
    Beş dakikalık uzatmada 90+1'de kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 90+4'te hakem Özkahya, frikiğe itiraz eden Emre'nin tepkisine önce sarı, bu itirazlarını sürdürünce de 2. sarıdan gösterdi. Emre gelecek hafta sahalarındaki F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü. 90+6'da ise frikiği kullanan 'ın vuruşu üst direkten döndü ve Konya galibiyeti kaçırdı.

    Başakşehir bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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