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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ağladı

    Orkan ağladı

    Kullandığı frikikte direği geçemeyen Çınar, maç sonunda göz yaşlarını tutamadı. Devre arasında 'tan kiralanan genç futbolcu, "Son şutum gol olmalıydı. Her idmandan sonra çalışıyorum. Kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. Arkadaşlarıma iyilik yapmalıydım, hak ettikleri bir 3 puandı. İnşallah bir dahakine atarım" diye konuştu.


    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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