Orkan ağladı
Kullandığı frikikte direği geçemeyen Orkan Çınar, maç sonunda göz yaşlarını tutamadı. Devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan genç futbolcu, "Son şutum gol olmalıydı. Her idmandan sonra çalışıyorum. Kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. Arkadaşlarıma iyilik yapmalıydım, hak ettikleri bir 3 puandı. İnşallah bir dahakine atarım" diye konuştu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Orkan ağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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