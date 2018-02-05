Orkan ağladı

Kullandığı frikikte direği geçemeyen Orkan Çınar, maç sonunda göz yaşlarını tutamadı. Devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan genç futbolcu, "Son şutum gol olmalıydı. Her idmandan sonra çalışıyorum. Kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. Arkadaşlarıma iyilik yapmalıydım, hak ettikleri bir 3 puandı. İnşallah bir dahakine atarım" diye konuştu.



