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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Mehmetçiğe pankartlı destek

    Mehmetçiğe pankartlı destek
    tribünleri Afrin'de hain teröristlere karşı sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na pankartlı destek verdi. Tribünde, "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin" yazısı yer aldı. Öte yandan 'da da gol atan Adebayor, geçen hafta maçındaki gibi yine asker selamı verdi. Togolu yıldızın bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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