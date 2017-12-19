 Ömer Ali-Deniz takası – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ömer Ali-Deniz takası

    Ömer Ali-Deniz takası
    KONYASPOR'da yönetimle problem yaşayan 25 yaşındaki Ömer Ali Şahiner, Bursaspor'a önerildi. Konya ekibinin Bursa yönetimine Şahiner'e karşılık paranın yanı sıra, Deniz Yılmaz'ı istediklerini ilettiği belirtildi. Genç futbolcuya Le Guen'in de sıcak baktığı bildirildi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ömer Ali-Deniz takası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN