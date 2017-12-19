Ömer Ali-Deniz takası
KONYASPOR'da yönetimle problem yaşayan 25 yaşındaki Ömer Ali Şahiner, Bursaspor'a önerildi. Konya ekibinin Bursa yönetimine Şahiner'e karşılık paranın yanı sıra, Deniz Yılmaz'ı istediklerini ilettiği belirtildi. Genç futbolcuya Le Guen'in de sıcak baktığı bildirildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ömer Ali-Deniz takası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.