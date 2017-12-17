Konyaspor’da hedef Göz-Göz’ü devirmek

Karabükspor'u mağlup ederek bir nebze de olsun rahat nefes alan Atiker Konyaspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek "Karabük galibiyeti bize moral verdi. Bunu Göztepe maçıyla da pekiştirmek istiyoruz. Onlar lige çok iyi başladılar. Zorlu bir maç olacak ancak sahaya kazanmak için çıkacağız. Konya'yı ligde hak ettiği konuma getireceğiz" diye konuşt