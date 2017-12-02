 Golcü harekatı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Golcü harekatı

    Golcü harekatı
    A.KONYASPOR'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirterek, "Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. devre arasında mutlaka bir santrfor alacağız" bilgisini verdi
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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