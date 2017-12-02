Golcü harekatı

A.KONYASPOR'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirterek, "Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. devre arasında mutlaka bir santrfor alacağız" bilgisini verdi