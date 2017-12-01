Atiker Konyaspor golcü arıyor
Atiker Konyaspor'da 4 hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın iyi mücadele ettiğini, ancak ofansif anlamda yetersiz kaldığını söyledi.
Özdilek, "Konyaspor geçen sezon başarılı olmuş. Ancak sezon başında transfer döneminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Yapılan onca transfere rağmen giden 4 oyuncunun yeri doldurulamamış" dedi.
Takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirten Özdilek, "Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. Ancak bu sıkıntıyı atlatacak gücümüz var. Ligin devre arasında mutlaka bir santrfor transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Arayışa başladıklarını vurgulayan Özdilek, "Elbette ki kafamızda bazı oyuncular var. Aralarında eleme yapacağız ve kendimize en uygun futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz. Tabi burada kulübün menfaatleri de önemli olacak" diye konuştu.
Özdilek, gerekmesi halinde orta sahaya ve savunmaya da takviye yapabileceklerini açıklarken, Bursaspor ile oynayacakları maç için de, "Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu biliyoruz, ancak asla çekinmiyoruz. Sahaya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız ve kazanacağımıza da inanıyoruz" dedi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:51
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‘Uğurlu’ gelmiyor!
Toplam 2
Yorum
ged 61 kazma futbolcu tabiri vardır ya işte bu uğurlu da hakemliğin kazmasıdır..günün birinde bir takımı kötü yakacak ama umarım bize rastlamaz...
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Menajeri açıkladı... Yusuf'u devler istiyor
Toplam 14
Yorum
TS Ne duruyorsunuz, geç kaldınız, hemen satın, hemen hemen..35 lik miadı dolmuş yabancılar sizi bekliyor. Hemen satın hem de şimdi.Sat ve bak.
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Riske girmeyecek
Toplam 3
Yorum
koca cimbomlu feghouli bizim takımda oynayamaz yada oynamıyor. bence gitmek istediği belli . kendini hiçbir maçta vermedi.
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