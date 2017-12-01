 Tebrikler Konyaspor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Tebrikler Konyaspor

    Tebrikler Konyaspor
    Konyaspor, yaşları 6-10 değişen çocukları sevindirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören Iraklı, Suriyeli, Türkmen ve Afgan 300'ü aşkın çocuğa oyuncak, şapka, atkı ve eldiven hediye etti. "Bir çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla hareket ettiklerini belirten başkan Fatih Yılmaz, bu tür etkinliklerin süreceğini söyledi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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