CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Shelbourne - Drita maçı canlı yayın bilgileri | Shelbourne - Drita maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Shelbourne - Drita maçı canlı yayın bilgileri | Shelbourne - Drita maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Shelbourne, Drita'yı konuk ediyor. Ligin ilk maçında Hacken ile golsüz beraberliğinin ardından konuk olduğu Shkendija'ya 1-0 mağlup olan ev sahibi takım, aldığı 1 puan ve -1 averajla 27. sıraya yerleşti. Taraftarın desteğini de arkasına alarak bu maçtan 3 puanla ayrılıp orta sıralara yükselmek isteyen İrlanda ekibine konuk olan Drita ise 2 puanla 23. sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılan konuk ekip, eleme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Peki Shelbourne - Drita maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Shelbourne - Drita maçı canlı yayın bilgileri | Shelbourne - Drita maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Shelbourne - Drita maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shelbourne, Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Tallaght Stadium'da Drita'yı konuk ediyor. Finlandıyalı hakem Oliver Reitala'nın düdük çalacağı karşılaşmada Shelbourne, eleme hattından kurtulmak için sahaya çıkacak. İlk 2 haftada beklediği umduğu performansı gösteremeyerek 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3. haftaya giren ev sahibi, taraftarının önünde kazanarak puanını 4'e çıkarmak istiyor. Konuk ekip ise KuPS Kuopio ve Omonia'ya karşı aldığı tek gollü beraberliklerle 24. sırada yer alıyor ve eleme hattından yukarı tırmanmak istiyor. Peki Shelbourne - Drita maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shelbourne - Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Shelbourne - Drita maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Tallaght Stadium'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmada Oliver Reitala düdük çalacak. Reitala'nın yardımcılıklarını Jukka Honkanen ve Olli Jantunen üstlenecek. VAR koltuğunda ise Pascal Müller oturacak. Shelbourne - Drita maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
DİĞER
Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası övgü dolu sözler: "Cimbom ve Osimhen Hollanda'da tarih yazdı..."
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50