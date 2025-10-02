Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Rakow Czestochowa, Romanyalı rakibi Universitatea Craiova'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Ishmael Barbara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Luke Portelli ve James Muscat üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Philip Farrugia oturacak.