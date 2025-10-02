Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Rakow Czestochowa ile Universitatea Craiova, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Zagłębiowski Park Sportowy'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 13:27
Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Rakow Czestochowa, Romanyalı rakibi Universitatea Craiova'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Ishmael Barbara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Luke Portelli ve James Muscat üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Philip Farrugia oturacak.

