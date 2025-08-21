Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa ile Bulgaristan takımı Arda Kardzhali, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Michal Ocenas'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Michal Ocenas'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Adam Jekkel ve Tobiáš Pacák üstlenecek. Dördüncü hakemin Filip Glova olduğu maçta VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber, AVAR'da ise Alexander Harkam yer alacak.