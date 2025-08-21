Crystal Palace - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Crystal Palace - Fredrikstad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile Norveç takımı Fredrikstad, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Anastasios Papapetrou'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Fredrikstad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Fredrikstad maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Anastasios Papapetrou'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Tryfon Petropoulos ve Iordanis Aptosoglou üstlenecek. Dördüncü hakemin Fotios Polychronis olduğu maçta VAR koltuğunda Angelos Evangelou, AVAR'da ise Konstantinos Poulikidis yer alacak.