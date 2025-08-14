Virtus - Milsami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Virtus - Milsami maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Virtus'un deplasmanda Milsami'ye 3-2 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Virtus - Milsami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Virtus - Milsami MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus - Milsami maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Damian Kos'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.