Maccabi Haifa - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Maccabi Haifa'nın deplasmanda Rakow Czestochowa'yı 5-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Maccabi Haifa - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Haifa - Rakow Czestochowa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Rakow Czestochowa maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Jerome Brisard'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.