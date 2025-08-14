Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Linfield - Vikingur Gota maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Linfield'in deplasmanda Vikingur Gota'ya 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Linfield - Vikingur Gota MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Linfield - Vikingur Gota maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Marek Radina'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.