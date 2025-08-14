CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Linfield ile Vikingur Gota kozlarını paylaşacak. Windsor Park'ta oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Linfield - Vikingur Gota maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Linfield'in deplasmanda Vikingur Gota'ya 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Linfield - Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Linfield - Vikingur Gota MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Linfield - Vikingur Gota maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Marek Radina'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam...
DİĞER
Ederson'da domino etkisi! Galatasaray elini sıkı tutuyor...
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır"
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor!
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! 13:16
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i 13:06
G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! 12:44
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! 12:03
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! 11:44
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... 10:41
Daha Eski
F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... 09:54
Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? 09:49
Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? 09:29
Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? 09:25
Drita - FCSB maçı hangi kanalda? Drita - FCSB maçı hangi kanalda? 09:19
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı hangi kanalda? 09:14