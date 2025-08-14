CANLI SKOR ANA SAYFA
Brondby - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Brondby - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Brondby ile Vikingur R. kozlarını paylaşacak. Brondby'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brondby - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 11:14
Brondby - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Brondby - Vikingur R. maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Brondby'ın deplasmanda Vikingur R.'ye 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Brondby - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brondby - Vikingur R. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brondby - Vikingur R. maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Cuadra Fernandez'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

