Arda Kardzhali - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Arda Kardzhali - Kauno Zalgiris maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Arda Kardzhali'nin deplasmanda Kauno Zalgiris'i 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Arda Kardzhali - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arda Kardzhali - Kauno Zalgiris MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arda Kardzhali - Kauno Zalgiris maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Ante Culina'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.