Anderlecht - FC Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Anderlecht - FC Sheriff maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Belçika temsilcisi Anderlecht ile Moldova takımı FC Sheriff, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Nenad Minakovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - FC Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anderlecht - FC Sheriff MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - FC Sheriff maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.