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Haberler Konferans Ligi Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Celje ile Fiorentina, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:23
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Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Celje - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Celje ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELJE - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - Fiorentina maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELJE - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celje: Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Zabukovnik, Kvesic; Delaurier-Chaubet, Seslar, Svetlin; Kucys

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Ndour, Adli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean

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