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Haberler Konferans Ligi Kopenhag 2-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU ÖZET (UEFA Konferans Ligi)

Kopenhag 2-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU ÖZET (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag deplasmanından 2-2 eşitlik ile ayrıldı. Baykuşlar, bu beraberlik ile birlikte yeni formattaki ilk puanlarını elde ettiler. İşte detaylar…

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 01:07
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Kopenhag 2-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU ÖZET (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag deplasmanından 2-2 eşitlik ile ayrıldı. Baykuşlar, bu beraberlik ile birlikte yeni formattaki ilk puanlarını elde ettiler.

KENY CEZALANDIRDI

Philippe Keny, dakika 27'de pas arası yaparak topu elde etti ve doğrudan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Keny, fileleri havalandırarak Kopenhag savunmasının hatasına cezayı kesti ve deplasmanda Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Devre arasına temsilcimiz Başakşehir'in üstünlüğü ile girildi.

4 DAKİKADA 3 GOL!

İkinci yarıda gol girişimlerini sürdüren takımlardan başarıya ilk ulaşan Kopenhag oldu ve dakika 79'da A. Chiakha ile durumu eşitlediler: 1-1.

Kopenhag henüz skoru eşitlemenin sevincini yaşarken Başakşehir, dakika 80'de K. Piatek ile tekrar öne geçti.

A. Chiakha, 83. dakikada maçtaki ikinci golü ile Kopenhag adına tekrar cevap verdi ve skoru eşitledi: 2-2

7 dakika uzatma zaman işaret edilen karşılaşmada başka gol üretilmedi ve Başakşehir, Danimarka'dan 1 puan ile ayrıldı.

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