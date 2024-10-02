Chelsea - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Chelsea - KAA Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Chelsea ile KAA Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - KAA GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - KAA Gent maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.