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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı, sekiz karşılaşmayla tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 01:14
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı, sekiz karşılaşmayla tamamlandı.

Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0

Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2

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