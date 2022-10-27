Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Başakşehir maçı CANLI

Fiorentina - Başakşehir maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Fiorentina ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Formda Başakşehir, İtalyan devini yenerek yükselen formunu sürdürmek istiyor. UEFA Konferans Ligi A Grubu mücadelFiorentina Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 20:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 20:30
Fiorentina - Başakşehir maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina'nın konuğu oluyor. Rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak isteyen Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. kez sahaya çıkıyor. Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Leo, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut, Deniz, Mounir, Okaka

FIORENTINA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fiorentina - Başakşehir maçı 19.45'te başladı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Allard Lindhout yönettiği karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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