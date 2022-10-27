Fiorentina - Başakşehir maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina'nın konuğu oluyor. Rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak isteyen Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. kez sahaya çıkıyor. Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Leo, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut, Deniz, Mounir, Okaka
FIORENTINA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fiorentina - Başakşehir maçı 19.45'te başladı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Allard Lindhout yönettiği karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.