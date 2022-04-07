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Marsilya - PAOK maçı CANLI izle! Marsilya PAOK maçı canlı anlatım

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Marsilya - PAOK maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 21:56
Marsilya - PAOK maçı CANLI izle! Marsilya PAOK maçı canlı anlatım

Marsilya ile PAOK, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya sahasında oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Yunan ekibi PAOK ise güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalıyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Sokolnicki ve Listkiewicz yapıyor.



İLK 11'LER

Marsilya: Mandanda, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac, Guendouzi, Gueye, Gerson, Cengiz , Payet, Bakambu

PAOK: Paschalakis, Lyratzis, Ingason, Crespo, Vieira, Tsiggaras, Kurtic, Zivkovic, Gomes, Biseswar, Akpom

MARSİLYA - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Marsilya'nın PAOK'u ağırladığı mücadele saat 22.00'de başladı. Kritik karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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