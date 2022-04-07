Marsilya - PAOK maçı CANLI izle! Marsilya PAOK maçı canlı anlatım

Marsilya ile PAOK, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya sahasında oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Yunan ekibi PAOK ise güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalıyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Sokolnicki ve Listkiewicz yapıyor.





İLK 11'LER

Marsilya: Mandanda, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac, Guendouzi, Gueye, Gerson, Cengiz , Payet, Bakambu

PAOK: Paschalakis, Lyratzis, Ingason, Crespo, Vieira, Tsiggaras, Kurtic, Zivkovic, Gomes, Biseswar, Akpom



MARSİLYA - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Marsilya'nın PAOK'u ağırladığı mücadele saat 22.00'de başladı. Kritik karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor.