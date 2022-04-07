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Bodo Glimt - Roma: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan temsilcisi Roma deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi. Mourinho'nun öğrencileri gruplarda diş geçiremediği Bodo Glimt'e çeyrek final ilk maçında da mağlup oldu. Norveç temsilcisi, daha önce de gruplarda Roma'yı kendi sahasında 6-1 mağlup etmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 00:02
Bodo Glimt - Roma: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Roma, deplasmanda Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi.

Norveçte oynanan karşılaşmayı Bodo Glimt 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Roma, karşılaşmada 43. dakikada Lorenzo Pellegrini ile öne geçerken, Bodo Glimt ise bu gole 56. dakikada Brice Wembangomo ve 89. dakikada Hugo Veltesen ile karşılık verdi.

Norveç temsilcisi, daha önce de gruplarda Roma'yı kendi sahasında 6-1 mağlup etmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması ise 14 Nisan'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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