Marsilya-Basel: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya ile Basel karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-1 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Milik, penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarıyı Marsilya'nın 1-0 önde tamamlamasını sağladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Marsilya, 68'de yine Milik'le golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Basel, 79'da Esposito ile karşılık verse de yeterli olmadı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart'ta oynanacak.