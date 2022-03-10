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Marsilya-Basel: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya ile Basel karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Marsilya oldu. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:10 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 14:26
Marsilya-Basel: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya ile Basel karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-1 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Milik, penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarıyı Marsilya'nın 1-0 önde tamamlamasını sağladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Marsilya, 68'de yine Milik'le golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Basel, 79'da Esposito ile karşılık verse de yeterli olmadı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart'ta oynanacak.

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