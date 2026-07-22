Kocaelispor Show transferini resmen duyurdu!

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Lus Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İŞTE KOCAELİSPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:
Şov kaldığı yerden devam ediyor! 🕹️ Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show! 💪🏻 Futbolcu Manuel Luís Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/gPP0DBI9yU— Kocaelispor (@Kocaelispor) July 22, 2026