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Haberler Kocaelispor Kocaelispor Show transferini resmen duyurdu!

Kocaelispor Show transferini resmen duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Show (Manuel Luis Da Silva Cafumana) transferini resmen duyurdu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:14
Kocaelispor Show transferini resmen duyurdu!

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Lus Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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