Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de "telafi" gecesi! 28. hafta kapanışında Kocaelispor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk etti.. Üst üste iki yenilgiyle sarsılan Körfez temsilcisi, taraftarı önünde moral aradı. Avrupa yarışından kopmak istemeyen Boz Baykuşlar ise son haftalardaki puan kayıplarını bu zorlu deplasmanda telafi etmeyi hedefledi.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolčić, Muharrem, Susoho, Keita, Show, Agyei, Tayfur, Serdar

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke

KOCAELİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Kocaelispor - Rams Başakşehir mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.