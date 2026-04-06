Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig’de haftanın kapanışı Kocaeli’de! 6. sıradaki Rams Başakşehir, puan kayıplarını telafi edip Beşiktaş’ı takibini sürdürmek istiyor. Kocaelispor ise taraftarı önünde kötü gidişe son verme peşinde. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 19:56
Kocaelispor-RAMS Başakşehir maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de "telafi" gecesi! 28. hafta kapanışında Kocaelispor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk etti.. Üst üste iki yenilgiyle sarsılan Körfez temsilcisi, taraftarı önünde moral aradı. Avrupa yarışından kopmak istemeyen Boz Baykuşlar ise son haftalardaki puan kayıplarını bu zorlu deplasmanda telafi etmeyi hedefledi.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolčić, Muharrem, Susoho, Keita, Show, Agyei, Tayfur, Serdar

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke

KOCAELİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Kocaelispor - Rams Başakşehir mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

G.Saray'ın listesindeki isim için dev takas formülü!
G.Saray'da Silva gelişmesi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: Erken ya da ara seçim gündemimizde yok
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Boey gelişmesi!
Yılmaz Vural, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
