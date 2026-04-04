Kazanacağız

Süper Lig'de Pazartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan umut dağıttı. Selçuk İnan, "Başakşehir yıllardır kadro kalitesi olan, iyi oynayan bir takım. Ama biz de daha önce birçok güçlü takıma karşı iyi performanslar sergiledik ve maçlar kazandık. Bunu tekrar yapmak istiyoruz" dedi.

SIKINTI YOK

Her maça kazanma odaklı çıktıklarının altını çizen Selçuk İnan, sıkıntılı bir durumda olmadıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "İyi bir takımız ve iyi durumdayız. Önümüzde 7 maç kaldı. Bu maçlardan toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp asıl hedefimiz olan Kocaelispor'u daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz, buna çalışıyoruz" diye konuştu.

TAKIMDA 5 SAKAT VAR

Selçuk İnan, sakatlıklardan yakındı. İnan, "Kaleci Jovanovic yok. Petkovic bireysel antrenmanlara başladı ama henüz sıkıntılı bir süreçte. Haidara henüz çalışmalarımıza başlamadı, o da yok. Balogh ise milli takımda sakatlandı. Linetty'in biraz sıkıntısı var" dedi.