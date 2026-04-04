Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor Kazanacağız

Kazanacağız

Son iki maçından puansız ayrılan Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, sahalarında Başakşehir’i mağlup ederek tekrar çıkışa geçeceklerini vurguladı

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Kazanacağız

Süper Lig'de Pazartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan umut dağıttı. Selçuk İnan, "Başakşehir yıllardır kadro kalitesi olan, iyi oynayan bir takım. Ama biz de daha önce birçok güçlü takıma karşı iyi performanslar sergiledik ve maçlar kazandık. Bunu tekrar yapmak istiyoruz" dedi.

SIKINTI YOK

Her maça kazanma odaklı çıktıklarının altını çizen Selçuk İnan, sıkıntılı bir durumda olmadıklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "İyi bir takımız ve iyi durumdayız. Önümüzde 7 maç kaldı. Bu maçlardan toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp asıl hedefimiz olan Kocaelispor'u daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz, buna çalışıyoruz" diye konuştu.

TAKIMDA 5 SAKAT VAR

Selçuk İnan, sakatlıklardan yakındı. İnan, "Kaleci Jovanovic yok. Petkovic bireysel antrenmanlara başladı ama henüz sıkıntılı bir süreçte. Haidara henüz çalışmalarımıza başlamadı, o da yok. Balogh ise milli takımda sakatlandı. Linetty'in biraz sıkıntısı var" dedi.

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Son Dakika
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41