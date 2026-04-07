Lucescu kimdir? Mircea Lucescu kaç yaşında, nereli?

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş formasıyla 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Teknik direktörlük kariyerinde ise Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. Türkiye'de farklı takımlarla iki yıl üst üste şampiyonluk elde etmiştir.

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 8, Dinamo Kyiv ile 1 olmak üzere toplam 9 şampiyonluk yaşamıştır. 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya'da; 2006, 2008 ve 2014 yılları arasında ise Ukrayna'da "Yılın Teknik Direktörü" seçilmiştir. 2013 yılında Romanya'da "On Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görülmüştür. 2015 yılında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan beşinci teknik direktör olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Kazandığı toplam 35 resmi kupa ile bu alanda tüm zamanların en başarılı teknik direktörleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.