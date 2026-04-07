Lucescu kimdir? Mircea Lucescu kaç yaşında, nereli?
Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Mircea Lucescu, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle bir ikon haline geldi. 29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Lucescu, futbol dünyasının en çok kupa kazanan isimlerinden biri olarak tanınıyor. Peki, Mircea Lucescu aslen nereli, kariyerinde hangi başarılara imza attı? İşte "Il Luce" lakaplı futbol dehasının biyografisi...
Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2026 Cuma 14:25 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 15:57
Lucescu, Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı şampiyon yaparak tarihe geçmiştir.
Galatasaray (2000-2002): UEFA Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale taşıdı.
Beşiktaş (2002-2004): Beşiktaş'ın 100. yılında takımı şampiyon yaparak siyah-beyazlı camiada efsaneleşti.
Shakhtar Donetsk (2004-2016): 12 yıl süren bu dönemde 8 lig şampiyonluğu ve 2009 yılında UEFA Kupası zaferi elde ederek Ukrayna ekibini Avrupa devleri arasına soktu.
Milli Takımlar: Romanya ve Türkiye A Milli Takımları'nda da görev yaptı.
Mircea Lucescu'nun oldukça eğitimli bir kişi olduğu bilinmektedir. Genç yaşlarda anadili Rumencenin yanı sıra İngilizce, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça öğrenmiştir.
Romanya'daki teknik direktörlük döneminde oyuncularına yalnızca futbol odaklı değil, kültürel açıdan da gelişmeleri gerektiğini sık sık vurgulamış; tiyatroya gitmenin ve kitap okumanın, restoranlarda vakit geçirmekten daha faydalı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca futbolcularını üniversite eğitimi almaları konusunda teşvik etmiştir.
Oğlu Răzvan Lucescu da eski bir futbolcu olup teknik direktörlük kariyerine yönelmiştir. 2019–2021 yılları arasında Al-Hilal takımını çalıştırmış, 2021 yılında ise PAOK FC teknik direktörlüğüne getirilmiştir.
15 Temmuz 2009'da Lucescu kalp krizi (infarktüs) geçirmiş ve Donetsk'te bir hastanede ameliyat edilmiştir.
