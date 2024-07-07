Haberler Kimdir Wesley Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Wesley Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Brezilya'nın genç yetenekleri arasında yer alan Wesley Teixeira, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle genç futbolcunun yaşı, oynadığı pozisyon, takımı, yaşamı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Wesley Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wesley Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Wesley Teixeira kimdir? - Brezilya, dünya futboluna yeni birçok isim yetiştirmeye devam ediyor. Corinthians forması giyen Wesley Teixeira da merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Wesley Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

WESLEY TEIXEIRA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA VE TAKIMDA OYNUYOR?

Wesley Teixeira, 5 Mart 2005 yılında Sao Paulo, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda olan Wesley, sol kanatta görev yapmaktadır. Corinthians forması giymektedir ve sözleşmesi 2027 yılında sona erecektir. 10 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon 14 maçta süre almış ve 2 gol kaydetmiştir.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı!
Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!
DİĞER
EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu
Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu!
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Türk damgasını vurduk"
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MERİH DEMİRAL KİMDİR? | Merih Demiral nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Rafa Silva kimdir?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta?
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya - Fransa maçı ne zaman? İspanya - Fransa maçı ne zaman? 12:49
Alcaraz - Humbert maçı saat kaçta? Alcaraz - Humbert maçı saat kaçta? 12:06
Alex yönetiminde Antalya top başı yaptı! Alex yönetiminde Antalya top başı yaptı! 12:04
F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı! F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı! 11:33
Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! 09:57
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 08:26
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15