Wesley Teixeira kimdir? - Brezilya, dünya futboluna yeni birçok isim yetiştirmeye devam ediyor. Corinthians forması giyen Wesley Teixeira da merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Wesley Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

WESLEY TEIXEIRA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA VE TAKIMDA OYNUYOR?

Wesley Teixeira, 5 Mart 2005 yılında Sao Paulo, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda olan Wesley, sol kanatta görev yapmaktadır. Corinthians forması giymektedir ve sözleşmesi 2027 yılında sona erecektir. 10 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon 14 maçta süre almış ve 2 gol kaydetmiştir.