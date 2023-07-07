Haberler Kimdir Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Juan Bernat'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarındaJuan Bernat ile ilgili araştırma yapanlar, Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:40
Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Juan Bernat'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JUAN BERNAT KİMDİR?

Juan Bernat, 1 Mart 1993 yılında Cullera, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 170 cm boyundaki Bernat, sol bek olarak görev yapmaktadır. İspanya Milli Takımı'nda 11 kez forma giyen yıldız isim 1 gol kaydetmiştir. Fransa devi PSG forması giyen Bernat, 36 maça çıkmış ve 2 gol 5 asist üretti.

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