Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Juan Bernat'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Juan Bernat kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JUAN BERNAT KİMDİR?

Juan Bernat, 1 Mart 1993 yılında Cullera, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 170 cm boyundaki Bernat, sol bek olarak görev yapmaktadır. İspanya Milli Takımı'nda 11 kez forma giyen yıldız isim 1 gol kaydetmiştir. Fransa devi PSG forması giyen Bernat, 36 maça çıkmış ve 2 gol 5 asist üretti.