MASTERCHEF BURAK KİMDİR? | Masterchef Burak Revanbahş nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF BURAK KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Burak Revanbahş, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Burak Revanbahş kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2022'ye İstanbul'dan katılan Burak Revanbahş, 26 yaşındadır ve 4 senedir profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır.

Liseyi Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan ve ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitimini tamamlayan MasterChef Burak, aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.