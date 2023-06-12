MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR? | Masterchef Barış Demir nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Barış Demir, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Barış Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BARIŞ DEMİR KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star'ın yarışmacılarından biri olan Barış Demir, yarışmaya Bodrum'dan katılacak. Burak Demir 24 yaşında ve kebapçı bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlarda mutfağa ilgi duyan ve aşçılık yapmaya başlayan Burak Demir, otellerde aşçılık deneyimine sahip.