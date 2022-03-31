MİRAY DANER KİMDİR? | Miray Daner kaç yaşında, nereli? Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kara Tahta dizisinin sevilen oyuncularından Miray Daner, dizide canlandırdığı 'Irmak' karakteri ile büyük beğeni topladı. Dizideki performansının ardından gündeme gelen Miray Daner'in hayatı ve daha önce yer aldığı diziler araştırılmaya başladı. Peki, Miray Daner kimdir, nereli? İşte Miray Daner'in hayatına dair merak edilenler...

MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Miray Daner, oyunculuğa 7 yaşında başlamıştır. Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı canlandıran Daner 'Dersimiz Atatürk' filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırmıştır.

İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan 'Zil Çalınca' adlı dizide tecrübe eden Daner, Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandırmıştır.

Miray Daner kariyerindeki en başarılı çıkışı 'Vatanım Sensin' dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır ve kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ile Orçun İynemli'nin kuzenidir.

MİRAY DANER HANGİ DİZİ VE FİLMLER OYNADI?