Kayserispor coştu

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir'i ağırladı. Yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic'le çıkışa geçen düşme hattındaki sarı-kırmızılılar, Başakşehir engelini de 3 golle aşıp umutlandı. Kayseri ekibinde Mane 44'te takımını öne geçirdi ve ilk yarı skorunu belirledi. 67'de Bahoken farkı ikiye çıkardı. 72'de Cardoso, tabelayı 3-0 yapıp tribünleri coşturdu. 88'de Keny'nin golü sadece skoru değiştirdi ve Jakirovic'in öğrencileri, son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ligde kalma yarışını sürdürdü. Başakşehir'in ise deplasmandaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

HER GOLÜN ÖNEMİ VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, her golün averaj anlamında önemi var. Ama günün sonunda 3 puanı alıyoruz, bu en önemlisi" dedi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, Bu şartlarda bu istikrarsız performans, bu dalgalı performansla hedeflerimize ulaşmamız çok zor" diye konuştu.