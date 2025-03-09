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Haberler Kayserispor Kayserispor coştu

Kayserispor coştu

Jakirovic’le son 6 maçta 1 kez kaybeden Kayseri, Mane, Bahoken ve Cardoso’yla kazandı, ligde kalma yolunda umutlandı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Kayserispor coştu

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir'i ağırladı. Yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic'le çıkışa geçen düşme hattındaki sarı-kırmızılılar, Başakşehir engelini de 3 golle aşıp umutlandı. Kayseri ekibinde Mane 44'te takımını öne geçirdi ve ilk yarı skorunu belirledi. 67'de Bahoken farkı ikiye çıkardı. 72'de Cardoso, tabelayı 3-0 yapıp tribünleri coşturdu. 88'de Keny'nin golü sadece skoru değiştirdi ve Jakirovic'in öğrencileri, son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ligde kalma yarışını sürdürdü. Başakşehir'in ise deplasmandaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

HER GOLÜN ÖNEMİ VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, her golün averaj anlamında önemi var. Ama günün sonunda 3 puanı alıyoruz, bu en önemlisi" dedi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, Bu şartlarda bu istikrarsız performans, bu dalgalı performansla hedeflerimize ulaşmamız çok zor" diye konuştu.

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