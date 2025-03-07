  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Kayserispor Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın: Düşme ihtimalimiz %0

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın: Düşme ihtimalimiz %0

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. İşte Açıkalın'ın açıklamaları... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 11:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın: Düşme ihtimalimiz %0

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin takıma pozitif anlamda katkı sağladığını belirtti.

Bu etkinin hem takımın oyununda hem de alınan sonuçlarda görüldüğünü vurgulayan Açıkalın, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ekip içinde güzel bir sinerji oluşturdu. Teknik ekibimiz de çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Gece gündüz takımın daha iyi yerlere gelmesi için burada mesai harcıyorlar." dedi.

Nurettin Açıkalın, verdikleri emeklerin karşılığını sahada alabilmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Her yolda ufak tefek kazalar olabileceğini dile getiren Açıkalın, "Kazanmayı hakkettiğimiz maçı bazen berabere tamamlıyoruz, bazen de kaybedebiliyoruz. Geçen hafta kaybettiğimiz Beşiktaş maçını da yol kazası olarak görüyoruz. Hem takımımdan hem de ortaya koydukları oyundan çok memnunum. Oyuncularıma ve teknik heyete güveniyorum." diye konuştu.

"KAYSERİSPOR BİR ŞEHİR TAKIMI"

Nurettin Açıkalın, Süper Lig'de her maçlarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayserispor her maça kazanmak için çıkıyor. Son düdük çalana kadar sahadaki mücadelesini bırakmıyor. Bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçının diğer maçlardan daha fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra çıkacağımız her maçın final niteliğinde olduğunun farkındayız. Tüm maçlarımızı önemseyip ona göre çalışıyoruz. Kayserispor bir şehir takımı. Bu takımların en büyük özelliği birlik beraberlik içerisinde olmalarıdır. Burası kimsenin malı değil. Kayserispor, camiası olan bir takım. Bu söylediklerimin doğruluk payını galibiyetten sonra şehirde biraz dolaşarak görebilirsiniz. İyi bir sonuç aldığımızdan sonra şehirde bir bayram havası oluyor. İnsanlar birbirine bakarken gözlerinin içi gülüyor. Bizim şehrimiz takımına sahip çıkıyor, çıkmaya da devam etmeli. Son haftalarda aldığımız başarılı sonuçların arkasında birlik ve beraberlik olduğunu söyleyebilirim."

"LİGDEN DÜŞME İHTİMALİMİZ YÜZDE SIFIR"

Kayserispor'un çıkışını sürdüreceğine inandığını belirten Açıkalın, "Kayserispor'un ligden düşme ihtimali içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır. Takımın ortaya koyduğu oyuna ve kulüpteki motivasyon bakarsanız bizim öyle bir düşüncemiz yok. Kayserispor'un her zaman hedefi vardır. Önümüzdeki sezon için de önümüzdeki maç için de planlarımız var. Hedefsiz olmaz. Futbolcularımızla, yöneticilerimizle ve taraftarımızla Kayserispor için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Casper
Dünya Mou'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'
DİĞER
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Fikret Orman'ın 7 yıllık aşkı bitti! Herkes evlenmelerini bekliyordu...
Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Hayatını kaybetti! Müge Anlı nedenini açıkladı! Otopsiden ne sonuç çıktı?
F.Bahçe-Rangers maçı dış basında!
F.Bahçe'den yaz transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a o isimden olumsuz yanıt! G.Saray'a o isimden olumsuz yanıt! 11:00
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı 10:51
Dünya Mou'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu' Dünya Mou'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu' 10:09
Rıdvan Yılmaz'ın kafası karıştı! Rıdvan Yılmaz'ın kafası karıştı! 10:00
F.Bahçe-Rangers maçı dış basında! F.Bahçe-Rangers maçı dış basında! 09:39
Bugünkü maçlar 7 Mart Cuma 2025 Bugünkü maçlar 7 Mart Cuma 2025 08:43
Daha Eski
Yazarlar F.Bahçe-Rangers maçını değerlendirdi Yazarlar F.Bahçe-Rangers maçını değerlendirdi 08:38
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:37
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:35
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:34
Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! 01:23
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:20